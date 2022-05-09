الاقتصاد تتفقد عمل مقالع الرمال في محافظتي رفح والوسطى

رفح- الرأي

تفقدت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني عمل مقالع الرمال في محافظتي رفح والوسطى.



وأوضح مدير الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، أن الإدارة تفقدت مقلع العطار والفضيلة في محافظة رفح من أجل متابعة المناسيب فيها وكذلك سير العمل في شارع 106.



وأضاف بنا،ت أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية المختصة لإزالة المعيقات وفتح الشارع وتحميل الرمال.



وتم خلال الجولات تفقد مقلع العودة في المحافظة الوسطى لمتابعة توفير مادة الكركار، وزيارة مكان التجميع لمادة الطين في منطقة الزهراء وبحث آلية توفيرها لصالح المواطنين والمزارعين.