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التعليم تُكرّم أحمد سالم مدير عام الرقابة بعد وصوله لسن العطاء

09 آيار / مايو 2022 01:44

التعليم تُكرّم أحمد سالم مدير عام الرقابة بعد وصوله لسن العطاء
التعليم تُكرّم أحمد سالم مدير عام الرقابة بعد وصوله لسن العطاء

غزة- الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي مدير عام الرقابة الداخلية أ. أحمد سالم بعد وصوله لسن العطاء.


وشارك في التكريم وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت وعدد من المديرين العامين ولفيف من موظفي الوزارة.


وقدّم د. ثابت الشكر والتقدير للأستاذ أحمد سالم على ما قدّمه من جهد وخدمة للعمل في وزارة التعليم، مشيدًا بإنجازاته وتميزه على صعيد التربية والتعليم وعلاقاته الاجتماعية، موضحًا أن الأستاذ أحمد سالم كان له الدور الكبير في قيادة العمل التربوي والارتقاء به وهو موجود في سلك التعليم الحكومي منذ سنوات طويلة ومن الموظفين الذين أدوا الرسالة على أكمل وجه لخدمة شعبنا وطلبتنا.


وأكد وكيل الوزارة أن التقاعد ليس نهاية المطاف وسنبقى على تواصل مستمر مع الأستاذ أحمد سالم وكافة الزملاء للاستفادة وتبادل الخبرات، متمنيًا له التوفيق والصحة والعافية في حياته.


بدوره قدّم أ. أحمد سالم الشكر والتقدير لوكيل الوزارة وجميع العاملين في الوزارة والمديريات والمدارس الذين عمل معهم طيلة السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه يفتخر في خدمة شعبنا ويفتخر في الفترة التي قضاها في وزارة التعليم.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الأستاذ أحمد سالم من قبل وكيل الوزارة والإدارات التي عمل فيها.

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