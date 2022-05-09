"المباحث العامة" تُصادر مسدسًا استخدم في شجار عائلي بالوسطى

الوسطى- الرأي

صادرت المباحث العامة - قسم مباحث المعسكرات في المحافظة الوسطى، مسدسًا من نوع نورنكو 16، استخدم في إطلاق النار خلال شجار عائلي، أدى لإصابة المواطن (أ. ش) 29 عاماً، من سكان مخيم المغازي.



وبيّن قسم مباحث المعسكرات، بأن طواقمه شرعت بإجراءات البحث والتحري والاستماع لأقوال الشهود، حيث أثبت التحريات أن المدعو (أ. ص) 38 عاماً، هو من قام بإطلاق النار على المجني عليه باستخدام السلاح المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقرّ بما نسب إليه.



ولفتت المباحث العامة إلى أنها أحالت ملف القضية والجاني والسلاح المستخدم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

