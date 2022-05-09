وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث آفاق التعاون مع شرطة البلديات وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُصادر مسدسًا استخدم في شجار عائلي بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُكرّم أحمد سالم مدير عام الرقابة بعد وصوله لسن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تُطلق النسخة الثامنة من مسابقة المركز الثقافي المثالي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتفقد عمل مقالع الرمال في محافظتي رفح والوسطى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تبحث قضية الأسرى خلال المرحلة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة أسرى عملية "إلعاد" وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات رفح تُنفّذ " 2555" مهمة خلال إبريل الماضي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنشر بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية دير البلح تبحث آفاق التعاون مع شرطة البلديات

09 آيار / مايو 2022 02:06

الوسطى- الرأي

بحثت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة آفاق التعاون وسبل تعزيزها مع شرطة البلديات لخدمة المصلحة العامة، جاء ذلك خلال استقبال رئيس البلدية دياب الجرو لوفد شرطة البلديات للتهنئة بعيد الفطر.

وثمن رئيس البلدية جهود الشرطة وعملهم خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان لتسهيل حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين ومنع الازدحام، لافتاً إلى التعاون المثمر بين عناصر شرطة البلديات والبلدية.

وأكد على ضرورة تنسيق مهام العمل مع طواقم البلدية في العديد من المجالات للحفاظ على المصلحة العامة وإنجاز المهام وفق القانون.

كما تم خلال اللقاء مناقشة المساحات المخصصة للمواطنين على شاطئ البحر وآلية العمل متمنياً موسم اصطياف هادئ للمواطنين والاستجمام على شاطئ البحر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟