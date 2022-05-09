بلدية دير البلح تبحث آفاق التعاون مع شرطة البلديات

الوسطى- الرأي

بحثت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة آفاق التعاون وسبل تعزيزها مع شرطة البلديات لخدمة المصلحة العامة، جاء ذلك خلال استقبال رئيس البلدية دياب الجرو لوفد شرطة البلديات للتهنئة بعيد الفطر.

وثمن رئيس البلدية جهود الشرطة وعملهم خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان لتسهيل حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين ومنع الازدحام، لافتاً إلى التعاون المثمر بين عناصر شرطة البلديات والبلدية.

وأكد على ضرورة تنسيق مهام العمل مع طواقم البلدية في العديد من المجالات للحفاظ على المصلحة العامة وإنجاز المهام وفق القانون.

كما تم خلال اللقاء مناقشة المساحات المخصصة للمواطنين على شاطئ البحر وآلية العمل متمنياً موسم اصطياف هادئ للمواطنين والاستجمام على شاطئ البحر.