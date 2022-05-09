"هنية" يستقبل دائرة الشباب في غرب غزة

غزة- الرأي

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وفدا من دائرة الشباب بمنطقة غرب غزة، صباح اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر المجلس بغزة، وضم الوفد كل من جمال العقيلي رئيس دائرة الشباب والكشافة - غرب غزة، وعماد عفانة رئيس نادي الرضوان، وخضر عرفة مسئول اللجنة الرياضية، وأسامة الزيناتي مسئول اللجنة الرياضية بمنطقة الرضوان، وسليم شحادة عضو مجلس الإدارة.



وجرى خلال اللقاء مناقشة البرامج الرياضية والشبابية التي تقدمها منطقة غرب غزة، والتركيز على تنمية مهارات الشباب واحتضان المواهب وتشجيع التميز في كل المجالات، بالإضافة للأنشطة الرياضية التي يتم تنفيذها في المنطقة، وقدم جمال العقيلي رئيس دائرة الشباب التهنئة لعبد السلام هنية بمناسبة العودة للوطن بعد جولته الخارجية، مشيدا بما تحقق خلال هذه الزيارة من إنجازات.



بينما أشاد عبد السلام هنية بجهود دائرة الشباب غرب غزة وما تقدمه من برامج متنوعة لخدمة الشباب متمنيا التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات.