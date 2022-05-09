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وزارة المرأة تعقد اللقاء الثالث لبرنامج تدريب الرياديات

09 آيار / مايو 2022 02:22

وزارة المرأة تعقد اللقاء الثالث لبرنامج تدريب الرياديات
وزارة المرأة تعقد اللقاء الثالث لبرنامج تدريب الرياديات

غزة- الرأي

عقدت وزارة شؤون المرأة، اللقاء الثالث من البرنامج التدريبي الخاص  بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وخلال اللقاء تحدث المدرب أ. محمد سكيك حول مهارات إدارة وتطوير المشروعات الصغيرة.


يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة محاضرات تدريبية تستهدف عدد من النساء اللواتي يدرن مشاريعهن الخاصة أو يرغبن في ذلك وتقدمن بطلب للحصول على تمويل لتطوير المشاريع أو البدء بها لوزارة شؤون المرأة ضمن برنامج صندوق تمكين المرأة الممول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.


ويستهدف البرنامج التدريبي تمكين النساء من مهارات إدارة وتطوير المشاريع لتحقيق الاكتفاء الاقتصادي وإعالة أسرهن والارتقاء بوضع الأسرة كمخرج نهائي طويل الأمد.

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