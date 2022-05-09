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تحت شعار القابلات ١٠٠ عام من التقدم

" أبو الريش" يرعى الاحتفال السنوي لليوم العالمي للقابلات

09 آيار / مايو 2022 02:32

" أبو الريش" يرعى الاحتفال السنوي لليوم العالمي للقابلات

غزة- الرأي

رعى وكيل وزارة الصحة د.يوسف ابو الريش  امس الأحد، الاحتفال السنوي لليوم العالمي للقابلات ، تحت شعار القابلات ١٠٠ عام من التقدم .

جاء ذلك بحضور مدير مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان  اسامة ابو عيطة ، ونقيب التمريض د. خليل الدقران ، ود. خليل شقفة مدير عام التمريض ، وممثلي عن منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية ومدراء التمريض بالمستشفيات والرعاية الاولية والكوادر العاملات في اقسام الولادة بالمستشفيات .

وأثنى د. ابو الريش على الدور المميز الذي تؤديه القابله في تعزيز مؤشرات خدمات الولادة ورعاية الحوامل والمواليد ، مشيرا الى اهمية هذا اليوم كونه يأتي تأكيدا على مكانة القابله والذي يجسد اليوم الجزء المهم من خدمات الولادة بعد ان قطعت الوزارة شوطا مهما في اطار تعزيز هذا الدور .

وقال د. ابو الريش، إن حجم الاهتمام والحضور اليوم في هذه المناسبه يعبر عما وصلت اليه القابلات وهن يسطرن اليوم صفحات جديدة من الابداع في تطبيق افضل بروتوكولات رعاية الام الحامل قبل واثناء وبعد الولاده .

وعبر د.ابو الريش عن شكره وتقديره الى كافة المؤسسات الدولية الداعمة لهذا الملف خاصة صندوق الامم المتحدة للسكان مكتب غزة ، ومنظمة الصحة العالمية على دورهم المشهود في تعزيز دور القابلات والولادة الآمنة .

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