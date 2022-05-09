سلطة الأراضي تعقد اجتماعها الشهري الرابع لمناقشة مشاريع وبرامج عملها

غزة- الرأي:

عقد رئيس سلطة الأراضي الدكتور المستشار عماد الباز، اليوم الاثنين، الاجتماع الشهري الرابع لمناقشة آليات سير العمل، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وذلك بمشاركة المدراء العامون ومدراء الدوائر ومدراء الوحدات المساندة.



وناقش المجتمعون موضوع المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة لأراضي قطاع غزة ، والذي من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية منه في مناطق دير البلح والمغازي ووادي السلقا بعد إتمام المرحلة الأولى في بلدة المصدر بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة.



وتناول الاجتماع موضوع تسجيل الشقق والطبقات لدى الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات "الطابو" ، وإمكانية تقديم تسهيلات إضافية للراغبين في تطويب شققهم وطبقاتهم ومحلاتهم القائمة في الإسكان المشترك والجمعيات الإسكانية التعاونية.



وأكد المستشار د. الباز للمجتمعين على ضرورة التعامل برحابة صدر مع الجمهور منوهًا إلى أن أبناء شعبنا يحتاجون إلى الرفق والاهتمام الذي يراعي متطلباتهم واحتياجاتهم بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.



وناقش الاجتماع عمل دائرة الانتفاع التابعة للإدارة العامة لأملاك الحكومة والتي تشتمل على عقود انتفاع لمؤسسات وجمعيات وجامعات وبيوع إيجارات لجهات مختلفة مع ضرورة المتابعة الدورية للوضع الميداني في الأراضي المتعاقد عليها للمنتفعين.



وشدد د. الباز على أهمية التوازن في أداء مهام العمل المطلوبة من الإدارات العامة وبين عمل اللجان الخارجية المرتبطة بعمل سلطة الأراضي بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ووزارات أخرى.



وبحث الاجتماع موضوع انتقال ضريبة الأملاك إلى سلطة الأراضي ، وآلية عملها وتعاون الإدارات العامة والدوائر والوحدات بسلطة الأراضي معها ؛ إضافة إلى ترتيبات تجهيز مكتب رفح التابع لسلطة الأراضي وتزويده بالإمكانات اللازمة البشرية والمادية للقيام بمهام عمله على أحسن وجه.



وتطرق المجتمعون إلى موضوع السيارات التي يمكن تخصصيها لعمل طواقم سلطة الأراضي الميدانية ، إضافة إلى متابعة محاضر الضبط والشكاوى المقدمة ضد المتعدين على الأراضي الحكومية.

