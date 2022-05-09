سلطة الأراضي تتابع مع النيابة تعديات على أراضٍ حكومية

غزة- الرأي:

تابعت الوحدة القانونية في سلطة الأراضي شكاوى مقدمة من مواطنين ضد تعديات على أراضٍ حكومية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.



وأفادت الوحدة القانونية أن عدد الشكاوى المقدمة لدى نيابات غزة بلغت (82) شكوى خلال شهر ابريل 2022م وبلغ عدد الشكاوى الإجمالي (522) حتى كتابة هذا الخبر.

وبناء على ذلك تم إيقاف عدد من المواطنين المتعدين على الأراضي الحكومية إلى حين تسوية أوضاعهم مع الجهات المختصة لدى سلطة الأراضي.



وأوصت الوحدة القانونية بالعمل على تفعيل الإزالة الإدارية الفورية حسب قانون رقم 5/2017م، للعمل على تحقيق الردع العام للمتعدين، بالتعاون مع الشرطة والجهات المختصة.



وحذرت سلطة الأراضي الفلسطينية جميع المتعدين على الأراضي الحكومية من المساءلة القانونية وتقديمهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وذلك في إطار مساعيها للحفاظ على أراضي الملكية العامة التي هي حق لجميع أبناء شعبنا.

