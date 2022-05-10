الفيفا يرفض الاستئناف ويقرر إقامة مباراة البرازيل والأرجنتين الملغاة

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الاثنين الماضي، إقامة مباراة البرازيل والأرجنتين التي ألغيت بعد دقائق من بدايتها في تصفيات كأس العالم بعد رفض الاستئناف المقدم من الاتحادين الوطنيين.



وتوقفت المباراة بعد دقائق من انطلاقها بعد اقتحام مسؤولي الصحة البرازيليين الملعب لمنع مشاركة لاعبي الأرجنتين المحترفين في إنجلترا وقالوا إنهم انتهكوا قيود الحجر الصحي لمكافحة كوفيد-19 في البلاد.



وتأهل المنتخبان بالفعل إلى نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي إذ تصدرت البرازيل التصفيات في أمريكا الجنوبية وجاءت الأرجنتين في المركز الثاني.

وفي فبراير شباط قرر الفيفا إعادة المباراة.



وقال الفيفا في بيان “بعد نظر الاستئناف المقدم من كل اتحاد وبالنظر إلى كل الظروف، قررت لجنة الاستئناف إعادة المباراة.



“كما أبقت اللجنة على غرامة 50 ألف فرنك سويسري (50322 دولارا) المقررة على الاتحادين نتيجة إلغاء المباراة”.



وسبق أن قام الفيفا بتغريم الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني 500 و200 ألف فرنك سويسري على الترتيب بسبب إخلالهم بمبادئ “النظام والسلامة”.



لكن لجنة الاستئناف قررت تخفيض العقوبة إلى 250 ألف فرنك على الاتحاد البرازيلي و100 ألف فرنك على الاتحاد الأرجنتيني.



وفي الشهر الماضي قال الاتحاد الأرجنتيني إنه سيتقدم باستئناف في محكمة التحكيم الرياضية.



وتلعب البرازيل ضد الأرجنتين في مباراة ودية في ملبورن في يونيو حزيران.

(رويترز)