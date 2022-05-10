ماني “المنزعج” من صلاح ينقلب على ليفربول!

أفادت مصادر صحافية ألمانية، بأن المهاجم السنغالي ساديو ماني، بصدد إعلان راية التمرد والعصيان في وجه مسؤولي ليفربول، ردا على تجاهل ملف تمديد عقده في “الآنفيلد” طيلة الفترة الماضية، مقارنة بما تفعله الإدارة مع السوبر ستار المصري محمد صلاح، الذي يحاول النادي إقناعه بالتجديد منذ فترة ليست بالقصيرة.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية البريطانية، عن “سكاي سبورتس” الناطقة بالألمانية، أن وكيل أعمال أسد التيرانغا، التقى فعليا مع المسؤول البارز في بايرن ميونخ حسن صالح حميديتش، لمناقشة فكرة انتقال صاحب الـ30 عاما إلى “آليانز آرينا” الموسم المقبل، لانفتاح كلا الطرفين على الفكرة برمتها، خصوصا اللاعب، لانزعاجه الشديد من “برودة” النادي فيما يخص ملف عقده الجديد.

وجاء في التقرير، أن لاعب ساوثامبتون السابق، مستاء للغاية مما وُصف “ازدواجية” الإدارة في التعامل مع اللاعبين، بمعنى آخر، يشعر أنه لا يحظى باهتمام وتقدير أصحاب القرار في قلعة “الآنفيلد”، في ظل التهميش الكبير لمباحثات تجديد عقده، عكس الوضع مع شريكه في الهجوم صلاح، الذي يتمنع على النادي بشروطه البعيدة عن سقف الحد الأقصى للأجور، رغم أن كلاهما سينتهي عقده منتصف 2023.

وذكرت الشبكة، أن المدير الرياضي للعملاق البافاري، يراقب وضع ماني مع أحمر الميرسيسايد، لتمتعه بالشروط المطلوبة لتحسين جودة الخط الأمامي للبايرن في المرحلة القادمة، والأمر لا يتعلق بالجودة والحدة في الثلث الأخير من الملعب فحسب، بل لإمكانية التوقيع معه مقابل رسوم في المتناول، إذا اضطر النادي لإنكليزي لبيعه في النافذة الصيفية، تحسبا لخروجه بموجب قانون بوسمان العام القادم.

الجدير بالذكر أن ساديو انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2016، في صفقة أنعشت خزائن القديسين بأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني، وخلال هذه الفترة سجل بالقميص الأحمر 118 هدفا من مشاركته في 265 مباراة في مختلف المسابقات، والأهم ساهم في تتويج الفريق بثلاثية 2019 “دوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية”، بالإضافة للقب البريميرليغ الموسم الماضي وكأس الرابطة الموسم الجاري.