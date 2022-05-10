الدوحة.. اليوم اختتام جولة النسخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم

يشهد الحي الثقافي “كتارا” في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، ختام الجولة الترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم، قبل نحو ستة أشهر من انطلاق بطولة العالم “FIFA قطر 2022”.

الحفل الختامي سيقام على ضفاف خليج الدوحة، ويتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية وغنائية، تمهيدا لانطلاق الكأس في جولة إقليمية وعالمية، بحسب مراسل الأناضول.

وستشارك جماهير في الحفل الختامي، بحضور شخصيات رياضية بارزة بينهم كافو أحد أساطير الكرة البرازيلية، والفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم مرتين.

وتستمر الجولة الترويجية لكأس العالم بين 5 و10 مايو/ أيار الجاري، وتنوعت بين مناطق تضم مؤسسات رسمية وثقافية وأماكن عامة تحتوى على وجهات ترفيهية.

وهذه الجولة تشكل فرصة للجماهير والعائلات لمشاهدة الكأس التي سيتنافس عليها 32 منتخبا، ويلعب اثنان منها المباراة النهائية لمونديال قطر على ملعب “لوسيل” في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأعرب نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث خالد علي المولوي عن سعادته بالأجواء الاحتفالية التي رافقت الجولة الترويجية خلال عطلة العيد (الفطر)، والتي شهدت تفاعلا جماهيرا واسعا.

وتابع المولوي، في تصريحات على موقع اللجنة الإثنين، أن “الجولة الترويجية للكأس الأصلية التي انطلقت في أنحاء قطر خلال عطلة العيد حققت نجاحا لافتا”.

وأردف أنها “شهدت مشاركة كبيرة من عشاق كرة القدم والعامة، وعززت الأجواء الحماسية التي نعيشها هذه الأيام مع بقاء أقل من 200 يوم على انطلاق أكبر حدث رياضي في الوطن العربي والمنطقة”.

وستشهد قطر جولة أخرى للكأس الأصلية للمونديال تُختتم في الدوحة قبل انطلاق صافرة مباراة افتتاح البطولة على ملعب “البيت” في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكأس العالم هي البطولة الأهم والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم، ونسخة قطر من البطولة ستكون الأكثر تقاربا في المسافات في تاريخ كأس العالم.

وتقع ملاعب البطولة الثمانية على بعد ساعة واحدة بالسيارة من وسط الدوحة، ما يوفر للجماهير فرصة لا مثيل لها لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات.

كما توفر قطر خيارات نقل ركاب متطورة منها شبكة المترو الحديثة والطرق السريعة والحافلات الكهربائية.

وهذه النسخة من البطولة هي الأولى في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وتوفر منصة فريدة لتعريف العالم بقطر والعالم العربي.

(الأناضول)