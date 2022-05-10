جوجل تتيح حفظ "سجل البحث" لخدمة الترجمة التابعة لها

سيتمكن تطبيق "ترجمة جوجل" الآن من حفظ سجل بحث المستخدمين في حساباتهم على جوجل، حيث تم إطلاق هذه الميزة أخيرًا بعد أن بدأت التكهنات حولها في وقت مبكر من عام 2020.



وتشير تقارير Android Police إلى أن الشركة أبلغت مستخدمي Google Translate بشأن تغيير السياسة القادم في عام 2020 والذي سيحدث الآن أخيرًا، كما قدم عملاق التكنولوجيا مؤخرًا أول إصدار تجريبي لمنصة Android TV 13.



وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير حول موجه تحذير يمكن للمستخدمين رؤيته على ترجمة جوجل، حيث قال التحذير أن سجل البحث على Google Translate سيكون متاحًا "قريبًا" فقط للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بهم.



وقبل ذلك، كان المستخدمون قادرين على حفظ عمليات البحث الفردية على الأجهزة الفردية ، وكان ذلك مفيدًا للخصوصية ولكنه لم يكن جيدًا للاستمرارية عبر الأنظمة الأساسية.



التغييرات الجديدة في ترجمة جوجل

يذكر التقرير أيضًا الموجه الجديد الذي يتم عرضه الآن على ترجمة جوجل ويطلب من المستخدمين - إما نسخ سجل بحث الترجمة احتياطيًا إلى حساب جوجل الخاص بهم، أو إدارة تسجيل نشاطهم، أو متابعة استخدام الترجمة بدون حساب.



ويمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى التطبيق بدون حساب مؤقتًا من خلال النقر على الصورة الرمزية للحساب المتوفرة في الزاوية العلوية اليمنى، ولتبديله، يحتاج المستخدمون إلى النقر على السهم لأسفل بجانب معلومات حساباتهم.



ويتعين على المستخدمين أيضًا التأكد من تشغيل إعداد التحكم في نشاط الويب والتطبيق في إعدادات حساب جوجل إذا كانوا يريدون مزامنة سجل البحث الخاص بهم مع السحابة، وتظل التواريخ المسجلة محليًا محدثة حيث يتم تحديث سجلات الترجمة المتزامنة مع السحابة كل بضع ساعات.