"هيئة الزكاة "تنتهي من تنفيذ مشروع فكاك الغارمين بمحافظات غزة

غزة-الرأي

انتهت هيئة الزكاة الفلسطينية من تنفيذ مشروع فكاك الغارمين على مستوى جميع محافظات قطاع غزة بقيمة تزيد عن 156,546شيكل وتنهي قضايا مالية ومديونيات بقيمة تجاوزت 485,000 شيكل لعدد 198 غارم خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أشار د. علاء الدين الرفاتي رئيس مجلس أمناء الهيئة أن المشروع يأتي في إطار مصارف الزكاة الشرعية التي حددها الله عز وجل في كتابه الكريم، مؤكداً على أهمية مثل هذه المشاريع التي ترسم البسمة على وجوه أبناء شعبنا الفلسطيني وأسرهم الذين ضاق بهم الحال بسبب الوضع الاقتصادي ولم يستطيعوا تأدية التزاماتهم، مثنياً على دور الشرطة الفلسطينية ورواد العمل الخيري في إنجاح هذا المشروع.

بدوره، أكد أ. إياد شعبان المدير التنفيذي للهيئة الالتزام بالمعايير التي وضعتها الهيئة لضمان التوزيع العادل لجميع المحافظات، مشيراً إلى أن المشروع يأتي من ضمن برامج ومشاريع الهيئة التي تنفذها للتخفيف من حدة الحصار، والمساهمة في دعم صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة.

