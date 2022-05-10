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وزارة المرأة تفتتح البرنامج التدريبي لتطوير المشاريع الصغيرة

10 آيار / مايو 2022 10:06

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غزة-الرأي

افتتحت وزارة شؤون المرأة البرنامج التدريبي الخاص بإدارة وتطوير المشاريع الصغيرة، وذلك ضمن مشروع صندوق تمكين المرأة الممول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، بحضور د. إبراهيم الزعيم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا و مدير مؤسسة إبداع متعهدة التدريب أ. عبد السلام وهبة، و قد بدأ اللقاء مع أ. محمود سكيك ، حيث سيمتد التدريب 36 ساعة تركز على إدارة المشاريع وإعداد دراسات الجدوى والتسويق الإلكتروني وغيرها من المهارات الضرورية للنساء لمساعدتهن على إنجاح المشروع.

بدوره ، رحبت وكيل مساعد الوزارة أ. أميرة هارون بالحضور وأكدت على دعم وعمل الوزارة الدائم لتمكين المرأة في المجال الاقتصادي وأن هذا البرنامج ليس الأول من نوعه وإنما استمرار لعمل سابق في ذات الإطار.

من جانبه، أعرب مدير برامج مؤسسة أحباء غزة ماليزيا أ. علاء منصور دعمهم الدائم للنساء الفلسطينيات و بذل الجهد لتوفير حياة أفضل لهن.

من جهته ،أكد الخبير الاقتصادي للمشروع د. مصعب الشيخ خليل عن تفاؤله بالمتدربات وقدرتهن على إنشاء مشاريع والارتقاء بأنفسهن وبعوائله وأننا سنرى نماذج ناجحة منهن في القريب.

جدير بالذكر أن هؤلاء المتدربات من اللواتي تم قبول طلباتهن للتمويل من خلال الإعلانات السابقة وفحص المشاريع على أرض الواقع من قبل طاقم مختص من الوزارة في فترة سابقة.
 

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