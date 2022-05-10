"الزراعة " تواصل متابعتها الدورية لعمل فقاسات الدواجن

غزة-الرأي

تواصل طواقم وزارة الزراعة الفلسطينية، متابعتها الدورية لفقاسات الدجاج اللاحم، وذلك ضمن لجان متخصصة موزعة على مختلف مناطق قطاع غزة.

وتأتي الجولات الميدانية التي تنفذها كلاً من الإدارة العامة للتفتيش الزراعي ودائرة الإنتاج الحيواني ودوائر الإرشاد في المحافظات الخمس، تأتي " لتنظيم عمل الفقاسات والتأكد من سلامة المنتج من الصوص اللاحم".

وتركز الوزارة في متابعتها للفقاسات إلى توزيع الصوص اللاحم على المربين عبر منهجية تتسم بالعدالة وتوسيع هامش الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المربين.

كما تسعى الوزارة – من جهة أخرى- إلى تحديث بيانات الفقاسات والمزارع التي تقوم على تربية الدجاج اللاحم.

