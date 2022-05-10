سرحان يشيد بدور الكلية في تأهيل وتدريب الكادر الشرطي

غزة-الرأي

أشاد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان بجهود الكلية في تأهيل وتدريب الكادر الشرطي وفق المعايير العالمية والعلوم العسكرية، مشددًا على ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة بين الوزارة والكلية وتعزيز سبل التعاون.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من كلية الرباط الجامعية برئاسة عميد الكلية عميد ركن ياسر منصور، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.



من جانبه، شدد العميد منصور على أهمية جهود وزارة الأشغال وما تقوم به من واجبات خلال الفترة الماضية، على كافة الأصعدة، وتحديها للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

