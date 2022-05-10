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جودة البيئة: 18% من شاطئ غزة ملوث بمياه الصرف الصحي

10 آيار / مايو 2022 10:32

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غزة-الرأي

اعلنت سلطة المياه وجودة البيئة وبالتعاون مع وزارة الصحة عن المناطق الملوثة بالصرف الصحي من شاطئ محافظات غزة، وهي المناطق الملوثة بشكل مباشر بتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً إليها، وقد بلغ طول هذه المناطق نحو 7500م وتشكل نحو 18% من طول الشاطئ، وذلك حسب الخريطة المرفقة.


وبينت جودة البيئة أن هذا التحديد هو تحديد أولي معتمد على التفتيش المكاني وسيتبعه لاحقاً إجراء فحوصات مخبرية ،في الوقت الذي تنفذ فيه سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة برنامجاً دورياً لفحص وتقييم جودة مياه شاطئ محافظات غزة خصوصاً قبل وأثناء موسم الاصطياف.


جدير بالذكر،أن منظمة الصحة العالمية تبين في مصادرها بالخصوص بأن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والاذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة الى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة.


وطالبت سلطة المياه وجودة البيئة جميع المصطافين عدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم.
 

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