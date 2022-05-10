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الاقتصاد تحذر من التعامل مع تطبيق cafe24

10 آيار / مايو 2022 10:50

غزة-الرأي

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين من التعامل مع ما يسمى تطبيق cafe24.
وقالت الوزارة في بيان وصل " الرأي" نسخة عنه :" أن  التطبيق غير مرخص وغير مقيد في سجلات الوزارة ويعد غير قانوني ، لافته أن التطبيق طريقة جديدة للنصب والاحتيال على المواطنين في قطاع غزة.
واكدت أن المتعامل مع هذا التطبيق يعرض نفسه للإحتيال وفقدان حقوقه المالية، داعية أي مواطن يتعرض لأعمال ابتزاز ومساومة من القائمين على التطبيق بضرورة إبلاغ الوزارة على الفور.
جدير بالذكر ، ان الوزارة اصدرت سابقاً أكثر من قرار لتحذير المواطنين من التعامل مع أساليب الاحتيال التي تستغل ظروف الناس الاقتصادية الصعبة بغزة.
 

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