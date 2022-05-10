وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة بشرطة الشمال تنفذ 806 مهام خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية شمال غزة تُنفذ 587 مهمة خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية عيادة حجازي تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال ابريل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق الرصاص صوب مدرستين في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية العدل تستقبل أعضاء لجنة تنفيذ مبادرات تطوير مراكز الخدمة الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحذر من التعامل مع تطبيق cafe24 وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة: 18% من شاطئ غزة ملوث بمياه الصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية مخطط لبناء 3 مجمعات استيطانية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية سرحان يشيد بدور الكلية في تأهيل وتدريب الكادر الشرطي وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

العدل تستقبل أعضاء لجنة تنفيذ مبادرات تطوير مراكز الخدمة الحكومية

10 آيار / مايو 2022 11:04

11
11

غزة-الرأي

استقبل مركز الخدمة العدلي بوزارة العدل أعضاء لجنة تنفيذ مبادرات تطوير مراكز الخدمة الحكومية، وذلك بهدف تعميم التجربة الناجحة في المركز ونقلها لمراكز أخرى.


وكان باستقبال اللجنة أ. حسن مرتجى مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية وم. أحمد حمدية مدير دائرة التخطيط والجودة بوزارة العدل الذي قال أن الزيارة تهدف لنقل المواصفات الفنية والتشغيلية والاجهزة في مركز خدمة الجمهور التابع لوزارة العدل وتعميمها على باقي مراكز الخدمات الحكومية في قطاع غزة ضمن مبادرات 2022.


بدوره، اكد حمدية أن اللقاء قدم معلومات عن المركز، وأنواع الخدمات التي يقدمها مثل شهادات عدم المحكومية وتصديقات المستندات، بالإضافة لشرح بعض المعيقات وكيفية التغلب عليها.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟