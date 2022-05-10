العدل تستقبل أعضاء لجنة تنفيذ مبادرات تطوير مراكز الخدمة الحكومية

غزة-الرأي

استقبل مركز الخدمة العدلي بوزارة العدل أعضاء لجنة تنفيذ مبادرات تطوير مراكز الخدمة الحكومية، وذلك بهدف تعميم التجربة الناجحة في المركز ونقلها لمراكز أخرى.



وكان باستقبال اللجنة أ. حسن مرتجى مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية وم. أحمد حمدية مدير دائرة التخطيط والجودة بوزارة العدل الذي قال أن الزيارة تهدف لنقل المواصفات الفنية والتشغيلية والاجهزة في مركز خدمة الجمهور التابع لوزارة العدل وتعميمها على باقي مراكز الخدمات الحكومية في قطاع غزة ضمن مبادرات 2022.



بدوره، اكد حمدية أن اللقاء قدم معلومات عن المركز، وأنواع الخدمات التي يقدمها مثل شهادات عدم المحكومية وتصديقات المستندات، بالإضافة لشرح بعض المعيقات وكيفية التغلب عليها.

