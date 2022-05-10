عيادة حجازي تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال ابريل

غزة-الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 4456 خدمة طبية خلال شهر ابريل الماضي لعام 2022م عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت 4233 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 3269 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 254 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1493 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 893 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 570 مواطناً، في حين قدم قسم الطب العام 827، وقدم قسم طب الأطفال والتخصصات الأخرى الخدمة ل 419 حالة خلال شهر ابريل الماضي.

جدير بالذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال والطب البديل.