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الشرطة النسائية شمال غزة تُنفذ 587 مهمة خلال إبريل

10 آيار / مايو 2022 11:45

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غزة-الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة شمال قطاع غزة 587 مهمة خلال شهر ابريل الماضي من عام 2022.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية أن طواقمها استقبلت 177 شكوى وإفادة، في حين نفّذت 11 مهمات تفتيش وتنفيذ 56 فعاليات ونشاط متنوع.

وأشار التقرير إلى مشاركة الشرطة النسائية في التحقيق بقضايا مختلفة بلغت 60 قضية، مبيناً أن الشرطة النسائية عملت على حل 15 قضية ودياً أو بتعهدات،  كما قامت بتفيذ 132 مهمة تسهيل مهمات متنوعة.

ولفت إلى أن الشرطة النسائية في شمال غزة  أنجزت 6 مهمات في قضايا الابتزاز الإلكتروني، وحولت 27 من قضية للنيابة، ونفذت 103 مهمة احضار مشروحات وترحيل وتأمين موقوفين وضم حضانة.

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