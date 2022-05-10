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العلاقات العامة بشرطة الشمال تنفذ 806 مهام خلال إبريل

10 آيار / مايو 2022 11:46

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غزة-الرأي

نفذت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة شمال غزة 806 مهمة ونشاط خلال أبريل الماضي تنوعت بين إنجاز عديد القضايا والشكاوى المالية وأنشطة أخرى متنوعة.

وبينت إحصائية صادرة عن علاقات شرطة الشمال إنجازهم 268 قضية محولة من النيابة، وعقدهم 167 محاضرة توعوية، كما استقبلت 45 شكاوى من المواطنين خلال الشهر الماضي.

وأظهرت الإحصائية تنفيذ العلاقات العامة في شرطة الشمال 299 زيارة اجتماعية  في المحافظة ، والمساهمة في فكاك 27  غارمًأ.

كما استردت العلاقات العامة لشرطة الشمال مبالغ مالية لصالح قضايا وشكاوى ماليةتقدر بـ  9590 دولار، و 1720 دينار، و10010 شيكل خلال أبريل الماضي.

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