الشرطة" تنهي خلافين بقيمة 19 ألف شيكل بخانيونس

غزة-الرأي

أنهى قسم العلاقات العامة بمركز شرطة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة خلافيين ماليين بين مواطنين بقيمة "19" ألف شيكل.

ولفت المقدم أيمن أبو طه رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة غرب خانيونس إلى إنهاء خلافيين ماليين الأول بين المواطن "ر.ت" والمواطن "ع.ع" وهو باقي دين "لمحل بيع المواد التموينية" بقيمة "11 " ألف شيكل.

وأوضح المقدم أبو طه أنهم أنهوا الخلاف بشكل ودي بعد جمع طرفيه ووضع العديد من الحلول، حيث تم الاتفاق على تقسيط المبلغ على عدة دفعات شهرية متتالية.

وفي سياق متصل؛ بيّن المقدم أبو طه أن الخلاف الثاني كان على إثر معاملات تجارية في توريد مواء البناء بين "س.ش" و "أ.ع" بلغت قيمتها "8 " آلاف شيكل، حيث تم إنهائه بشكل كامل بعد الوصول إلى اتفاق يرضي طرفي الخلاف.