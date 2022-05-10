"اللواء صلاح" يُشيد بجهود "المكافحة" في محاربة المخدرات ومروجيها

غزة-الرأي

أشاد اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة بالجهود الكبيرة لإدارة مكافحة المخدرات بالشرطة في محاربة آفة المخدرات وملاحقة تجارها ومروجيها.

وقال اللواء صلاح، في تصريحات صحفية تعقيباً على المهام الأخيرة لـ "المكافحة" والتي ضُبطت فيها كميات كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة بمحافظة رفح.

جاء ذلك، خلال لقاء لمدير عام الشرطة، الإثنين، مع قيادة إدارة مكافحة المخدرات، وشرطة محافظة رفح.

وقال اللواء صلاح إن إدارة المكافحة ستستمر بجهودها في محاربة هذه الآفة والسموم المهلكة، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وصولًا إلى بيئة مجتمعية نظيفة.

وأضاف: "لن ندخر جهدًا في محاربة ومكافحة آفة المخدرات ومنع انتشارها والترويج لها داخل قطاع غزة".

وكانت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، أعلنت الإثنين، ضبط كمية كبيرة من الحشيش والحبوب والمواد المخدرة، خلال مهمة نوعية مُركبة استمرت عدة ساعات بمحافظة رفح جنوب القطاع.

وشملت الكمية المضبوطة 700 فرش حشيش، و120 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، بالإضافة إلى 6 كيلوجرامات من مادة "الماريجوانا".