النقل والمواصلات" تطلق فعاليات يوم المرور العالمي

غزة-الرأي

أطلقت وزارة النقل والمواصلات فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دائرة ترخيص غزة بحضور العديد من الشخصيات من أبرزها اتحاد مؤسسات السلامة المرورية.

بدوره، أوضح أ. خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام أن يوم المرور العالمي هو احتفالية عالمية أقرها مؤتمر جنيف عام 1969م وتبنته جامعة الأمه العربية عام 1972م وهو الرابع من أيار من كل عام يحتفل فيه من أجل تحقيق السلامة المرورية والتذكير بأخطار الحوادث وما ينتج عنها من هدر للأرواح والممتلكات.

وتابع الزيان بالقول إن الوزارة تعمل على ترسيخ القانون واحترامه للحد من حوادث السير والازدحامات المرورية عبر خطة واضحة مبنية على ثلاث عناصر مهمه المركبة والطريق ومستخدمي الطريق.

وأضاف الزيان أن الوزارة النقل والمواصلات أقرت العديد من المشاريع التطويرية للطريق عبر صندوق السلامة المرورية والذي يتم تحصله من خلال المخالفات المرورية ضمن مشروع مخالفتك رجعالك بالتعاون مع متابعة العمل الحكومي.

ونوه الزيان أن وزارته أصدرت العديد من القرارات للمركبات لتنظيم قطاع النقل العام من حيث تركيب الكاميرات لمركبات رياض الأطفال وشاحنات المياه يأتي ذلك للحد من حوادث السير وخاصة فئة الأطفال الأكثر تضرراً من حوادث السير، كما تعمل الوزارة على التطوير المهني للسائقين من خلال تعزيز برامجها التدريبية لهم.

إشارة الزيان إلى جهود الحكومة الفلسطينية للتخفيف عن كاهل السائقين من خلال حملة التخفيضات والتسهيلات لدعم فئة السائقين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كان من أبرزها التخفيض على رسوم المركبات وكذلك توزيع مئات الكوبونات الوقود على السائقين الملتزمين وعقد العديد من اللقاءات لمناقشة أبرز الإشكاليات التي يعاني منها السائقين والعمل على حلها.

من جانبه، قال أ. جبر رضوان المتحدث باسم اتحاد مؤسسات السلامة المرورية نلتقي اليوم للمشاركة في يوم المرور العالمي لما له من أهمية كبيرة للحد من حوادث السير وتغير سلوك المواطنين من الجانب المروري مؤكداً على أن الهدف من السلامة المرورية هو الحد من حوادث السير والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وناشد رضوان الأخوة السائقين والمشاة الالتزام التام في قوانين السير والحد من السرعة الزائدة.

جدير بالذكر، أن فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي ستستمر خلال الأسبوع الحالي كانت بدايتها بتوزيع مطرزات غطاء مقود وحافظة محارم على السائقين الملتزمين.

