العدل تدعو للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد

غزة-الرأي

دعت وزارة العدل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد الذي يخضع لرحلة العلاج الأولى بالكيماوي اليوم جراء إصابته بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأشارت الوزارة إلى أن الأسير أبو حميد وعشرات الأسرى الفلسطينيين أصيبوا بأمراض مختلفة جراء الإهمال الطبي المتعمد لهم والذي يتعارض مع كافة المواثيق الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تصنفهم كأسرى حرب ، محذرة من المساس بهم والإضرار بحياتهم عبر سياسة الموت البطيء والحرمان من تلقي العلاج.



وقالت أن الأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله قضى زهرة عمره خلف القضبان وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و 50 عاماً، ولديه خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات.



ودعت العدل لتداول قضية الأسرى على كافة المستويات الرسمية والشعبية وفي أروقة المحافل الدولية وعدم ترك الأسرى والأسيرات الفلسطينيين يواجهون مصيرهم منفردين في ظل غياب واضح للعدالة الدولية وتسليط الضوء عليهم وعلى معاناتهم اليومية.

