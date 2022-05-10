الأحوال المدنية" تُنجز أكثر من17 ألف معاملة للمواطنين خلال إبريل

غزة-الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 17 ألف و732 معاملة للمواطنين خلال ابريل الماضي، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 10 ألاف و305 بطاقات هوية توزعت ما بين "بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان -بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف".

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغت 6 آلاف و991 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد-وفاة مغتربين، سجل سكاني ".

بدورها، سلمت الأحوال المدنية 436معاملة تنوعت ما بين "تصحيح أحوال مدنية- إفادات - إعادة قيد"، خلال هذا الشهر، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمس.