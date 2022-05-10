ديوان المظالم تقوم بزيارة مركز سجن أصداء لمناقشة قضايا مشتركة

غزة-الرأي

قام كلا من أ. موفق الضاني مدير دائرة حقوق الانسان بديوان المظالم و أ. مصطفى اليازجي مدير مكتب رئيس الديوان و أ. عليان الجرف ممثل دائرة التنسيق والمتابعة بديوان المظالم بزيارة مركز إصلاح وتأهيل أصداء بخانيونس وذلك من أجل الاطلاع عن كثب على قضايا النزلاء أثناء التوقيف وآلية التعامل معها ومعالجتها وفق الأصول القانونية والتأكد من سلامه الإجراءات ، وياتي ذلك ضمن جولات دائرة حقوق الانسان بديوان المظالم بمجلس الوزراء لمتابعة مظالم المواطنين .

حيث كان في استقبال وفد ديوان المظالم مدير السجن المقدم. عبد الحميد أبو حمودة و لفيف من الضباط في المركز.

وتم خلال الزيارة متابعة حالة نزيل تقدم بمظلمة في ديوان المظالم وذلك من اجل الاطلاع عن كثب على حالة نزيل ودراستها ورفع تقرير للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وناقش وفد ديوان المظالم خلال الزيارة بعض القضايا الخاصة بوضع النزلاء وكيفية تقديم المساعدة لهم أثناء التوقيف والدعم القانوني للنزلاء وذلك من اجل الوقوف على حيثيات وتفاصيل المظالم للخروج بالحلول لها حيث أبدى مدير المركز تعاون كامل مؤكداً على الاستعداد التام لإنصاف كل متظلم لمن النزلاء له الحق في تظلمه.



يذكر أن وحدة حقوق الانسان بديوان المظالم تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من اجل متابعة المظالم التي يتقدم بها المواطنين عن كثب و الاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية ورفع التقارير حول الإشكاليات - إن جدت – واقتراح الحلول للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.

