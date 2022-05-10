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مدير عام المستشفيات يناقش مشاريع مجمع الشفاء الطبي

10 آيار / مايو 2022 01:21

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غزة-الرأي

ناقش د. محمد زقوت مدير عام المستشفيات مشاريع مجمع الشفاء الطبي منها مشروع مبنى الباطنة الجديد ومشروع ترميم طوارئ الولادة القديم ومشروع ترميم الطوارئ، وذلك خلال لقائه صباح اليوم بإدارة مجمع الشفاء د.محمد أبو سليمة والوفد المرافق له والإدارة العامة للانشاءات والتجهيزات، وبحضور د.أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات وأ.فادى رمضان مسئول ملف المشاريع بالادارة.

وبحث د.زقوت خلال اللقاء، خارطة توزيع الخدمات على مبنى الباطنة الجديد الذى تصل مساحته الى 2000م و بسعة 200 سرير.

وأفاد أن المبنى سيشمل العديد من الخدمات موزعة على عدة طوابق منها قسم تعقيم مركزي و غرفتين أشعة وقسطرة قلبية ومختبر وبنك للدم وقسم المناظير وغرف مبيت باطنة بسعة 100 سرير و غرف إدارية ، الى جانب توفير عناية القلب ccu بحجم 18 سريرومبيت للقلب بسعة 35 سرير.

كما و سيشمل المبنى على عنايات مركزة ( جراحة، باطنة،باطنة متوسطة) بسعة 50 سرير مدعمة بجهازين غسيل كلى، بالإضافة الى قاعات اجتماعات و قاعات تدريبية.

كما وناقش مدير عام المستشفيات مشروع توسعة وتهيئة طوارئ مبنى الولادة القديم ، الى جانب بحث البدء بمشروع توسعة طوارئ مجمع الشفاء وآلية عمل قسم الطوارئ أثناء التنفيذ .

وتم عرض المخططات المتفق عليها من قبل وحدة الانشاءات لعرضها على لجنة المشاريع.

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