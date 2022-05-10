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ديوان الموظفين والتعليم يعقدان مقابلات الوظائف التدريسية

10 آيار / مايو 2022 01:30

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غزة-الرأي

أجرى وفد من ديوان الموظفين العام، ووزارة التربية والتعليم جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، وذلك  للاطلاع على سير العمل في لجان مقابلات الوظائف التدريسية، والتي تقام في مقر ديوان الموظفين، وعدد من المدارس الحكومية.

وضم الوفد، أ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، وأ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي من ديوان الموظفين العام، إلى جانب د. محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي وأ. رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية وأ. نائل الربعي نائب مدير عام الشؤون الإدارية من وزارة التربية والتعليم.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للتعيينات أ. فدوان أبو شريعة، أن مقابلات الوظائف التدريسية تقام وفق نظامٍ محسوب، ونماذج معتمدة، تعزز من تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية بين المتقدمين، من خلال منهجية عمل متفق عليها مسبقاً بين الديوان والتعليم.

وأثنت أبو شريعة على جهود كافة طواقم ديوان الموظفين والتعليم، والتي عملت على المساهمة في عقد مقابلات الوظائف التدريسية، دون تسجيل أية مخالفات أو ملاحظات.

ومن المقرر أن يشارك 4600 متقدم ومتقدمة في مقابلات الوظائف التدريسية، عبر 19 لجنة متخصصة، وهي المقابلات التي انطلقت في العاشر من مايو الجاري، وتقام على مدار 20 يوماً، حتى الثلاثين من الشهر ذاته.

وتحتضن قاعات ديوان الموظفين العام، 6 لجان لمقابلات الوظائف التدريسية بواقع 1685 متقدماً ومتقدمة، وهي لجان اللغة العربية والتعليم الأساسي والتربية الإسلامية، وهي الموزعة على لجان ذكور واناث منفصلة، بواقع لجنتين لكل وظيفة.

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