" التعليم" تفتتح المعرض العلمي التقني 2022

غزة- بسام العطار- الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، المعرض العلمي تعليم من أجل المستقبل التقني 2022، للمواهب والابتكارات الطلابية الذي تنظمه الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة والعلوم والمختبرات والمشاريع العلمية.

وقال وكيل الوزارة زياد ثابت لـ"الرأي" إن المعرض يشكل فرصة ممتازة لالتقاء الطلبة المصنعين والمطورين في مختلف المجالات وخاصة التقنية منها.

وأشار ثابت أن الوزارة وفرت مساحة كافة لهؤلاء الطلبة لعرض مواهبهم وابتكاراتهم ويشكل فرصة لالتقاء الطلبة المصنعين والمطورين في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة والعلوم والمختبرات والمشاريع العلمية.

وبين أن المعرض يضم أنشطة ومنتجات طلابية ومدرسية إبداعية في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتعليم الإلكتروني والتميز المخبري الرقمي والمشاريع العلمية والمكتبات المدرسية.

وذكر ثابت أن هذه الفعاليات تأتي لتسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والتحديثات في المجالات التقنية، في ظل مسعى وزارة التربية والتعليم لتعزيز مفهوم التعليم المهني والتقني من خلال إقامة هذه المعارض الفعاليات والذي من شأنه التحفيز على البحث والعمل لتقديم الأفضل.

من جهته أكد مدير مديرية التربية والتعليم في رفح أشرف عابدين خلال حديثه لـ"الرأي"، على

أهمية هذه الفعاليات التي تتيح للطلبة من كافة المراحل الدراسية الفرصة في إبراز مواهبهم وتفريغ طاقاتهم وابتكاراتهم من جهة وتشجيع باقي الطلبة الاهتمام بالتخصصات التقنية كونها أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وأشار الى هذه المشاريع الريادية والابتكارات يعتبر همزة الوصل بين الحياة الدراسية المنهجية والحياة المهنية العملية.

واعتبر عابدين أن هذا المعرض بمثابة عرس علمي حافل بالأفكار والنتاجات الإبداعية للطلبة التي أثمرت تميزاً بإمكانيات محدودة وابداعات ريادية تحتاج لمن يدعمها ويساندها ليستفيد منها الجميع .