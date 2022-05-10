الشؤون الإدارية تعزز سرعة الاستجابة الصحية ب(20) ألف مهمة

أظهر تقرير صادر عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الصحة عن شهر ابريل الماضي أن دائرة الخدمات الفندقية ساهمت في رفع مستوى النظافة في جميع المرافق الصحية والإشراف الدوري على شركات النظافة عبر الزيارات الميدانية والتي بلغت (45)زيارة تفتيشية ،بالإضافة الى متابعة الوجبات الغذائية الصحية للمرضى والموظفين والتي بلغت نحو (60) ألف وجبة غذائية حتى نهاية شهر ابريل .

كما وبرز دور دائرة النقل والمواصلات في توفير خدمات النقل للكوادر الصحية والادارية، حيث نفذت ما يزيد عن (20) ألف مهمة لصالح الادارات المختلفة ونقل الكوادر الطبية والتمريضية، شملت على نحو(6690) مهمة لصالح المستشفيات إلى جانب تنفيذ إجراءات صيانة لنحو (190) سيارة اسعاف ونقل صحي حتى نهاية شهر ابريل الماضي.

وعملت دائرة اللوازم العامة على تعزيز جهوزية مرافق وزارة الصحة خلال شهر ابريل من العام الحالي وتعبئة نحو(784) اسطوانة أكسجين للمرضى العاديين ، و(40) اسطوانة أكسجين 40 لتر لمرضى كوفيد كما ومارست دائرة الأرشيف المركزي عملا منظم يضمن سهولة الوصول للمعلومة بأسرع وقت واقل جهد، حيث بلغ عدد الملفات المسحوبة ضوئيا خلال شهر ابريل نحو(82) ألف ملف منهم (77) ألف ملف طبي و (5) ألف معاملة ادارية، كما بلغت عدد الملفات المدققة في جميع مرافق وزارة الصحة نحو(34) ألف ملف طبي وورقة إدارية.

وذكر التقرير إسهامات دائرة شؤون الموظفين بإنجاز نحو (1187) معاملة صادرة عبر البريد لوزارة المالية وديوان الموظفين العام والوزارات الاخرى ، وانجاز (40) معاملة خاصة بأطباء الامتياز ومعاملتين لأطباء البورد، الى جانب تعيين(166) موظف على بند التطوع بادر وبدل امومة وبدل مجاز في مختلف التخصصات الصحية.

وأفاد أن دائرة الكومسيون الطبي أنجزت نحو (305) معاملة، منها(94) حالة مرضية محلية، و(25) حالة مرضية قد أنجزت من قبل اللجنة المركزية حتى نهاية شهر ابريل الماضي.

وتابعت دائرة التبرعات ملف التبرعات وقوافل المساعدات الطبية والإغاثية القادمة لوزارة الصحة واعداد قوائم الاحتياج بالمرافق الصحية غير المتوافرة واحالتها للإدارة العامة للتعاون الدولي. اما فيما يخص قسم العهدة المركزية أشار التقرير أن عدد معاملات خلو الطرف بلغت (76) معاملة ،وثلاث زيارات ميدانية للمتابعة والجرد المفاجئ ، كمابلغت القيمة المالية للأصناف المكهنه نحو(45.984).

