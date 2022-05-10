العدل تؤكد ضرورة تعزيز التحول الرقمي الحكومي لتطوير المهارات

غزة-الرأي

شاركت دائرة الحاسوب بالإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل بالاجتماع المركزي لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية، الذي نظمته مؤخراً وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال مدير دائرة الحاسوب بالوزارة م. محمد طلعت مشتهى أن الحضور ناقش مخرجات اللجنة العليا لإدارة ملف التحول الرقمي الحكومي مع التركيز على الخطط والمبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي، إلى جانب عدد من القضايا والمقترحات الفنية والتنظيمية وإمكانات تطوير وتحفيز الكوادر العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة، وتعزيز البنية التحتية الفنية بما يتلاءم مع متطلبات التحوّل الرقمي الذكي.

بدوره، أعرب مشتهى عن تقدير وزارة العدل لدور وزارة الاتصالات الفاعل في التحول الرقمي ومتابعة كافة التفاصيل مع الوزارات في هذا الملف وكافة الملفات المشتركة، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت العشرات من البرامج المحوسبة في فترة زمنية قياسية وكانت من أول المؤسسات الحكومية المبادرة بالتحول الرقمي.

وأكد أن اللقاء سيتبعه عدد من اللقاءات للمزيد من النقاش في التفاصيل والمبادرات المقدمة من قبل الدوائر ومسؤوليها بالحكومة.