التنمية الاجتماعية تطلق مبادرة بعنوان"الحد والاستجابة "

غزة-الرأي

أكد مدير عام الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية أ. أسامة شرف أن جمعية طلائع فلسطين استجابت لتبني مبادرة توعوية ذات أهمية كبيرة للعمل على تنفيذها في محافظة خانيونس .

جاء ذلك في إطار المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي في الوزارة وكان من بينها مبادرة التوعية المجتمعية، حيث تستهدف المبادرة الاطفال في اطار معالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي .

من جانبه ،أكد رئيس الجمعية أ. نبيل الشنا أن المبادرة سيتخللها عدة جلسات توعوية واستشارات نفسية وأنشطة دعم نفسي اجتماعي للاطفال وستستمر المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام .

ويشرف على هذه المبادرة أ. نبيل الشنا ويضم فريق العمل التابع للجمعية كل من أ. فداء حسنين و أ. تغريد أبو جامع

