الإعلام الحكومي يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية

غزة - الرأي:

طالب المكتب الإعلامي الحكومي بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب واستهداف الطواقم الصحفية، وذلك في الذكرى الأولى للعدوان الأخير على غزة.

كذلك طالب المكتب في بيان له اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لتفعيل مبدأ محاسبة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه السابقة بحق الصحفيين من أجل وضع حد لتغوله واستهتاره بأرواح ودماء الصحفيين الفلسطينيين، ومحاكمة كل قادة الاحتلال كمجرمي حرب لارتكابهم عن قصد وإصرار جرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد المكتب أن ذاكرة الفلسطينيين في قطاع غزة، مازالت ممتلئة بفاجعة ذكرى العدوان الغاشم العام الماضي والذي تصادف ذكراه اليوم 10 مايو، 2021 م، حيث استمر (11) يوما متتاليا وأسفر عن استشهاد (248) فلسطينيا، وإصابة (1948) بدرجات مختلفة.

وذكر أن الاحتلال تصرف بخبث حينما قام بقصف وتدمير مقار وسائل الاعلام المحلية والدولية في محاولة مسمومة لإسكات صوت الحق والحيلولة دون تغطية الجرائم التي أحدثها العدوان في قطاع غزة.

كذلك دعا المكتب لضرورة عدم التعرض المباشر وغير المباشر للمقرات الإعلامية والإعلاميين أو محاولة منعهم أو إعاقة عملهم الإعلامي، وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير، سواء بمنع وسائل الاعلام الدولية من الوصول للقطاع والتلاعب في المعلومات بما يؤثر على موضوعية التغطية.

وطالب المكتب من وسائل الاعلام الدولية بتحري الدقة ومراعاة الاطلاع على الوقائع وسبر اغوار الحقيقة وعرض وجهات النظر الحقيقية دون الانحياز واغفال الطرف عن الوجع والمعاناة الفلسطينية.

وثمن المكتب الإعلامي الجهودَ التي يقوم بها الإعلاميون ووسائل الإعلام كافة في مواكبةِ الأحداثِ ونقلِ حقيقةِ ما يجري على الأرضِ الفلسطينية، داعي كافةَ ووسائلَ الإعلامِ المختلفة لبذلِ المزيد من الجهود لإظهارِ جرائمَ المحتل في غزةَ والضفة والقدس.

وأشار المكتب إلى انسياق المجتمع الدولي نحو الرواية الإسرائيلية المكذوبة، وما فاقم ذلك قيام الاحتلال في حينه بإحكام إغلاق المعابر الحدودية ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول.

ولفت المكتب إلى الاستهداف المباشر للأبراج المدنية التي تحوي مقرات لمؤسسات إعلامية دولية حيث وثق خلاله الأضرار التي طالت المجتمع الصحفي والتي كانت حصيلتها: استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين (33 عاماً)، وهو مذيع في إذاعة الأقصى، وإصابة أكثر من (13) صحافياً، وتدمير (45) من المقار والمؤسسات الإعلامية إما كليا أو جزئيا، وكذلك، دمر الاحتلال (12) مقرا تضمنت شركات دعاية وإعلان، وإنتاج فني، ومطابع، ودور نشر؛ إضافة إلى تضرر أكثر من (23) منزلاً لصحفيين واعلاميين بشكل كلي وجزئي، عدا عن تضرر (6) سيارات تابعة لصحفيين واعلاميين.

وشدد المكتب على أن الشعب الفلسطيني شعب يحب الحياة ويناضل من أجل الحصول على حقه في الحرية على أرض وطنه وأن ما يصفه المجتمع الدولي بالإرهاب والعنف ما هو إلا دفاع مشروع عن النفس في ظل عنجهية المحتل وضربه بعرض جميع الأعراف الدولية الخاصة بحقوق الانسان.