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لجنة المبادرات الحكومية للعام ٢٠٢٢م تعقد اجتماعها الأول

10 آيار / مايو 2022 02:41

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غزة-الرأي

عقدت لجنة دراسة وإعتماد الخطط التنفيذية للمبادرات الحكومية لعام ٢٠٢٢م اجتماعها الأول لتجهيز منهجية وخطة عملها والجدول الزمني لتنفيذها.

وتتكون اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء من مدير دائرة متابعة تنفيذ وتطوير الموازنة أ. أسامة دهمان، ورؤساء لجان دراسة الاحتياجات بوزارة المالية أ. هاشم شعث و م. علاء الحلاق،  وممثلي مكتب السياسات والتخطيط م. أحمد الحلاق و أ. أحمد الحناوي.

وتوافقت اللجنة على منهجية عملها والعناوين الرئيسة للخطة المنوي تطبيقها خلال الفترة القادمة على مراحل وصولاً للهدف الرئيس من تشكيل اللجنة وتنفيذ المهام الموكلة لها بالخصوص.

كما قررت اللجنة عقد لقاء يجمعها مع كافة مسؤولي التخطيط والمالية في الدوائر الحكومية ورؤساء فرق المبادرات المعتمدة بداية الأسبوع المقبل لاطلاعهم على ملاحظات اللجنة على الخطط المُسلّمة ومنهجية تنفيذ ومتابعة المبادرات والنماذج المعتمدة لها، لمساندتهم في إنجاز المبادرات المعتمدة بكفاءة عالية وتحقيق الفائدة المرجوة منها.

ومن المقرر البدء في تنفيذ المبادرات المعتمدة قبل نهاية الشهر الجاري حسب الخطط التنفيذية التي سيتم اعتمادها من اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن دورها في هذه المرحلة تكاملي مع كافة الجهات ذات العلاقة بالتخطيط الحكومي والادارة المالية العامة، مشيدة بجهود ممثلي الدوائر الحكومية الذين أعدوا خططتهم التنفيذية في الموعد المحدد.

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