الحكم المحلي ترخص 92 مخبز وتوصي باعتماد نظام إنشاء المخابز

غزة-الرأي

عقدت اليوم اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة في مقر وزارة الحكم المحلي الجلسة الأولي منذ تشكيلها بقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي في جلسته رقم (172) والمنعقدة بتاريخ 23/03/2022.

وترأس الاجتماع م. سمير مطير وكيل وزارة الحكم المحلي وبحضور كامل أعضاء اللجنة متمثلة بـ (وزارة الداخلية والأمن الوطني – الدفاع المدني، وزارة المالية – الإدارة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد، وزارة النقل والمواصلات، وزارة العمل، سلطة المياه وجدة البيئة).

بدوره ،أفاد وكيل الوزارة أن تشكيل اللجنة العليا جاء استكمالا للجهود الحكومية الرامية إلى دراسة وتحسين بيئة وواقع الحرف والمنشآت الخطرة وفق الرؤية الحكومية التي تسعى إلى تعزيز توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وفق منهجيات تراعي واقع هذه الحرف في قطاع غزة، وبالاستناد إلى توصيات الجهات الحكومية ذات الاختصاص والممثلة في عضوية اللجنة، وبالتنسيق والتعاون مع ممثلي الحرف من القطاع الخاص وكافة الجهات الأهلية ذات العلاقة والخبراء في المجال بما يسهم في صناعة راي عام مساند لكافة القضايا والأفكار والتوصيات التي ستتبناها اللجنة العليا.

كما ناقش اللقاء تشكيل اللجان الحكومية لاعتماد منهجيات العمل في إجراءات تصويب أوضاع الحرف والمنشآت الخطرة، وتشكيل اللجان الفنية التنفيذية المختصة، وإعداد قواعد بيانات دقيقة بشأن الحرف والمنشآت الخطرة، بالإضافة الي تصنيف الحرف والمنشآت الخطرة وتحديد أولوية التدخلات في هذا القطاع للفترة القادمة.

كما منحت اللجنة تجديد رخصة لعدد 92 مخبز بشكل مؤقت حتى نهاية العام، وأوصت باستكمال إجراءات اعتماد المسودة النهائية لنظام انشاء المخابز لسنة 2022، وناقشت المسودة النهائية لنظام المحروقات المعدل لسنة 2022 بعد اقراراه من ديوان الفتوى والتشريع، والمصادقة على تشكيل لجنة حكومية لدراسة واقع 5 محطات وقود، والموافقة على استكمال إجراءات إنشاء مخبز جديد.