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الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

10 آيار / مايو 2022 03:20

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الوزارة: "إن السفر غدا سيكون للحافلات "السابعة، والثامنة، والتاسعة" حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/20)، للاطلاع على الأسماء اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18) للإطلاع على الأسماء اضغط هنا". 

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وشددت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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