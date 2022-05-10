بعد عام من العدوان... الصحة تنظم مسيرًا لسيارات الإسعاف

غزة- الرأي:

نظمت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مسيرًا لسيارات الاسعاف في ذكرى مرور عام على العدوان على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، د.أشرف القدرة، "إن الشعب الفلسطيني يعيش اليوم ذكرى مرور عام على العدوان على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 259، من بينهم اثنين من خيرة الطواقم الطبية و2211 جريحا".

وأكد أن الاحتلال استهدف 111 مؤسسة صحية من بينها 22 مؤسسة صحية تابعة لوزارة الصحة، منها 5 مستشفيات و16 مركزًا صحيًا والمختبر المركزي والمبنى الرئيسي لوزارة الصحة.

وأضاف القدرة"إن هذا العدوان السافر على المنظومة الصحية وأبناء الشعب الفلسطيني تم التعامل معه وفقا لخطة محددة للتعامل مع متطلبات الحالة الطارئة في قطاع غزة، ومن ثم نجحت المنظومة الصحية في تقديم لوحة مشرفة للشعب الفلسطيني من خلال متابعة الجرحى الذين وصلوا تباعا إلى مستشفيات قطاع غزة، بالتوازي مع استقرار الخدمات الصحية أمام المواطنين فيما يخص مواجهة فيروس كورونا".

وأوضح أن الاحتلال كان ولا زال يُطبق على المنظومة الصحية ويضيق الخناق عليها من خلال منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يؤدي إلى ضعف الإمكانيات المتاحة للمستشفيات والنقص الحاد في 45% من الأدوية، و33 % من المستلزمات الطبية و60 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم، إلا أن وزارة الصحة نجحت في استثمار ما هو متوفر لديها من إمكانيات متواضعة لتقوم بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني.

وطالب “القدرة” المؤسسات المانحة بتقديم الدعم المالي للمنظومة الصحية الفلسطينية وحمايتها من ظلم الاحتلال واستهدافه لها، ومن ثم يقوم الاحتلال بقتل المدنيين بشكل مباشر من خلال استهدافهم وبشكل غير مباشر من خلال استهداف الطواقم الطبية لمنعها من الوصول إلى المصابين.