لجنة التثمين الإلكتروني تتم تقدير مساحة 35 ألف دونم

غزة- الرأي:

أتمت لجنة تثمين الأراضي الالكترونية تقدير ما يزيد عن 1800 قسيمة في مناطق شمال قطاع غزة ليبلغ إجمالي الأراضي المقدر تثمينها 30% منذ بداية عمل اللجنة.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الذي عقدته اليوم الثلاثاء بمقر سلطة الأراضي للنظر في تثمين أراضي شمال قطاع غزة الممتدة من شمال مخيم الشاطئ حتى الحدود الزائلة التي تفصل القطاع عن الأراضي المحتلة عام 48 شمال غزة.

وأكدت اللجنة انها أتمت تثمين أكثر من 1800 قسيمة بمساحة بلغت 35 ألف دونم تقع في المنطقة الممتدة من دوار الجلاء شرقا بموازاة شمال مخيم الشاطئ غربا حتى الحدود الشمالية للقطاع.

ويذكر أن لجنة تثمين الأراضي الالكترونية تتكون من ستة أعضاء بينهم اثنين خارجيين وأربعة من سلطة الأراضي.