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برشلونة يتجاوز سيلتا ويقترب من حجز مقعده في كأس السوبر

11 آيار / مايو 2022 08:59

برشلونة يتجاوز سيلتا ويقترب من حجز مقعده في كأس السوبر
برشلونة يتجاوز سيلتا ويقترب من حجز مقعده في كأس السوبر

منحت ثنائية من بيير-إيمريك أوباميانج الفوز لبرشلونة 3-1 على ضيفه سيلتا فيجو يوم الثلاثاء، ليقترب فريق المدرب تشابي هرنانديز من حجز مقعده في كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية واحتلال المركز الثاني بالدوري المحلي.

وقبل مباراتين على النهاية وتتويج ريال مدريد بالفعل باللقب، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 72 نقطة ويتقدم بفارق سبع نقاط عن اشبيلية صاحب المركز الثالث الذي خاض مباراة أقل وسيستضيف ريال مايوركا المهدد بالهبوط غدا الأربعاء.

وافتتح ممفيس ديباي الأهداف بعد نصف ساعة من البداية بتسديدة من أول لمسة بعد مجهود فردي رائع من عثمان ديمبلي في الجناح الأيمن.

وضاعف أوباميانج النتيجة بعدها بعشر دقائق بتسديدة من مدى قريب بعد متابعة كرة مرتدة ثم هز الشباك مرة اخرى عقب بداية الشوط الثاني بأربع دقائق بعد أداء رائع اخر من ديمبلي.

وقلص إياجو أسباس الفارق لسيلتا بعدها بدقيقة واحدة بعدما أخفق الحارس مارك-أندريه تير شتيجن في التعامل مع تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليهدي الكرة للمنافس الذي وضع الكرة في المرمى الخالي بسهولة.

(الأناضول)

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