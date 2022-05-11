الدوحة.. ختام النسخة الأصلية لكأس العالم يحظى باهتمام الآلاف

توافد مساء الثلاثاء، الآلاف من مشجعي كرة القدم، لحضور الحفل الختامي للكأس الأصلية لبطولة كأس العالم، والذي جاء في أعقاب الجولة الترويجية التي بدأت في 5 مايو/أيار الجاري.

الفعالية الختامية جرت في الحي الثقافي “كتارا “بالعاصمة الدوحة، حيث أمضى المشجعون أوقاتاً ممتعة في مشاهدة مجموعة من الأنشطة والعروض الثقافية الشيّقة.

وجرت الفعاليات بحضور عدد من الضيوف المميزين ومن ضمنهم أسطورة الكرة البرازيلية وسفير إرث قطر كافو، الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم مرتين.

وحظي المشجعون بفرصة التقاط الصور التذكارية مع كأس العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للفوز بتذاكر المباراة الافتتاحية للمونديال التي تجمع منتخبي قطر والإكوادور.

وأعرب السيد خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالاحتفالية الخاصة بالكأس والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المشجعين في قطر، مع بقاء أشهر قليلة على انطلاق مونديال قطر 2022.

وقال المولوي في تصريح على هامش الفعالية لوسائل إعلام محلية “شكلت الاحتفالية الختامية التي شهدها الحي الثقافي، أمسية رائعة أخرى على الطريق نحو كأس العالم 2022، فيما تتصاعد وتيرة الحماس في قطر والمنطقة ونحن نقترب أكثر من انطلاق البطولة التاريخية”.

وأضاف: “كان من دواعي سرورنا مشاهدة آلاف المشجعين المتحمسين الذين جاؤوا خصيصاً للمشاركة في هذه الاحتفالية الكبيرة تغمرهم مشاعر السعادة والبهجة، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق أضخم حدث رياضي والذي يقام لأول مرة في الوطن العربي والمنطقة”.

وتعد الاحتفالية الختامية تتويجاً لسلسلة فعاليات من تنظيم اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وجاءت بالتزامن مع بدء العد التنازلي لـ 200 يوم على انطلاق مونديال قطر 2022 في 21 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

وشملت الجولة الترويجية والتي بدأت من 5 إلى 10 مايو، مجموعة من أبرز المعالم السياحية في أنحاء قطر، ومن ضمنها حديقة أسباير وسوق واقف ومدينة مشيرب قلب الدوحة وبلاس فاندوم إضافة إلى دوحة فستيفال سيتي.

كما جرى استضافة الكأس في بيت محمد بن جاسم، إلى جانب عرضه في عدد من الشركات والمؤسسات بينهم قطاعا الصحة والتعليم.

وتنطلق منافسات كأس العالم قطر 2022 في ثمانية استادات مونديالية في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين إلى 18 ديسمبر/كانون أول.

(الأناضول)