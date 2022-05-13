ريال مدريد يكتسح ليفانتى بسداسية فى الدوري الإسباني

اكتسح ريال مدريد ضيفه فريق ليفانتى بسداسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدورى الإسبانى.

افتتح الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندى التهديف لفريق ريال مدريد بعد 13 دقيقة، وأضاف مواطنه النجم كريم بنزيما ثانى أهداف الملكى فى الدقيقة 19، ليصل إلى هدفه رقم 323 مع النادى فى جميع المسابقات كثانى الهدافين عبر التاريخ بالتساوى مع النجم السابق راؤول جونزاليس، وخلف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو 450 هدفا.

وأضاف البرازيلى رودريجو ثالث أهداف ريال مدريد فى الدقيقة 34، وعزز مواطنه فينيسيوس جونيور بالهدف الرابع فى الدقيقة 45.

وفى الشوط الثانى، أضاف النجم البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور هدفين، ليصل إلى "هاتريك"، فى الدقيقتين 63 و 68 من زمن المباراة.

وعزز ريال مدريد بطل المسابقة، صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 84 نقطة، بعد حسمه اللقب للمرة رقم 35 فى تاريخه، فيما يأتى ليفانتى فى المركز العشرين والأخير برصيد 29 نقطة.

وخاض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاييخو، ناتشو ، فاسكيز، ميندى.

الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردى.

الهجوم: بنزيما، رودريجو، فينيسيوس جونيور.