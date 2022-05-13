إحداها خطيرة..11 إصابة إثر اقتحام الاحتلال مخيم جنين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 11 إصابة وصلت مستشفى ابن سينا في جنين، بينها إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن، جراء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة منذ صباح اليوم.

وذكرت مصادر محلية أن من بين الإصابات واحدة خطيرة في منطقة البطن للشاب داوود الزبيدي، حيث تم نقله إلى قسم العمليات مباشرة نظرا لخطورة إصابته.

كما وأصيب طفل يبلغ من العمر 16 عاما في الظهر ووصفت بالطفيفة، وإصابة جراء السقوط، وأخرى في القدم، وإصابة بالرجل وواحدة في الكف وأخرى بالفخذ بالإضافة إلى إصابة متوسطة في الرأس وأخرى في الظهر.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة، مخيم جنين، وحاصرت منزل المطارد محمود الدبعي في حي الهدف.

واستهدفت قوات الاحتلال منزل المطارد الدبعي، بأكثر من قذيفة صاروخية، ما أدى إلى انهيار جزء من إحدى واجهاته، بالإضافة إلى اندلاع النيران فيه، دون معرفة مصير الأشخاص المتواجدين فيه.