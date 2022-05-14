صاروخية فيرون تتوج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

مواجهات يوفنتوس وإنتر ميلان دائما تتسم بالندية والقوة شهدت الهدف التاريخى للنجم الأرجنيتنى خوان سيباستيان فيرون أسطورة إنتر ميلان السابق، الذى منح به أصحاب الأرض، لقب السوبر الإيطالى، على حساب يوفنتوس فى عام 2005.

سيطر التعادل السلبى على مباراة السوبر الإيطالى بين إنتر ميلان ويوفنتوس فى عام 2005، وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، ولكن النجم الأرجنتينى الأسطورى فيرون استطاع تسجيل هدف صاروخى خلال الدقيقة 105 ليمنح فريقه لقب البطولة على حساب السيدة العجوز.