وكالة الرأي الفلسطينية عراقي يحتفظ بمصباح إنارة عمره نحو 7 عقود وكالة الرأي الفلسطينية الطلاب الروس يبتكرون حماما فضائيا وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب متأثراً بإصابته في الأقصى بشهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تستعد لطرح نسخة جديدة من تطبيق Outlook وكالة الرأي الفلسطينية كيفية مشاهدة فيديوهات يوتيوب "أوفلاين" على الكمبيوتر و Mac واللاب توب وكالة الرأي الفلسطينية 5 نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي وكالة الرأي الفلسطينية 6 نصائح لتجنب زيادة الوزن والحفاظ عليه وكالة الرأي الفلسطينية احذري تناول مسكنات الألم أثناء الحمل وكالة الرأي الفلسطينية الوداد يعادل الرجاء في رقم قياسي بدوري أبطال إفريقيا وكالة الرأي الفلسطينية صاروخية فيرون تتوج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالى
أخبار » الرياضة و الملاعب

صاروخية فيرون تتوج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالى

14 آيار / مايو 2022 08:42

11
11

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

مواجهات يوفنتوس وإنتر ميلان دائما تتسم بالندية والقوة شهدت الهدف التاريخى للنجم الأرجنيتنى خوان سيباستيان فيرون أسطورة إنتر ميلان السابق، الذى منح به أصحاب الأرض، لقب السوبر الإيطالى، على حساب يوفنتوس فى عام 2005.

سيطر التعادل السلبى على مباراة السوبر الإيطالى بين إنتر ميلان ويوفنتوس فى عام 2005، وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، ولكن النجم الأرجنتينى الأسطورى فيرون استطاع تسجيل هدف صاروخى خلال الدقيقة 105 ليمنح فريقه لقب البطولة على حساب السيدة العجوز.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟