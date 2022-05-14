الوداد يعادل الرجاء في رقم قياسي بدوري أبطال إفريقيا

عادل فريق الوداد البيضاوي المغربي الرقم القياسي الذي كان يتصدره فريق الرجاء الرياضي، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونجح فريق الوداد باعتباره الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في تجريد جاره الرجاء الرياضي من الرقم القياسي الذي كان بحوزته، بخصوص عدد انتصارات الأندية المغربية في مسابقة دوري الأبطال.

وبات الرقم القياسي المسجل إلى حدود النسخة الحالية في منافسات دوري الابطال في رصيد فريقي الوداد والرجاء الرياضيين، برصيد 64 انتصارا لكل واحد منهما بحسب موقع "360 سبور" المغربي.

ويفصل انتصار واحد فريق الوداد لفض الشراكة مع غريمه التقليدي الرجاء، إذ أن فوز الفريق الاحمر بلقب دوري الأبطال خلال المباراة النهائية التي ستجرى يوم 30 من شهر مايو الجاري، ستجعله يتصدر قائمة الأندية المغربية الأكثر تحقيقا للانتصارات في المسابقة المذكورة .

يشار إلى أن فريق الرجاء الرياضي غادر المسابقة الأغلى على المستوى القاري، على يد النادي الأهلي ابينما بلغ فريق الوداد الدور النهائي، عقب تجاوزه فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي .

ويرغب الوداد في التتويج بلقبه الثالث في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه سابقا بنسختي عامي 1992 و2017.