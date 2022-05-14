وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم صحفي وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الدعوات لاقتحام الأقصى تصعيد خطير يتحمل الاحتلال تبعاته وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد "الشريف" من القدس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 28 إصابة في 38 حادث سير الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مدارس غزة تبدأ فعاليات وأنشطة إحياء ذكرى النكبة الــ 74 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تكرم خريجات برنامجي ريادة الادبيات وتوثيق الانجازات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2257) السبت 14/5/2022 وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الــ134 وكالة الرأي الفلسطينية استقالة وزير "الخدمات الدينية" في الحكومة الاسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية وقفات احتجاجية في مدن أميركية تنديدا بجريمة اعدام أبو عاقلة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

مايكروسوفت تستعد لطرح نسخة جديدة من تطبيق Outlook

14 آيار / مايو 2022 08:52

11
11


كشفت مايكروسوفت أنها تعمل على تطبيق Outlook جديد لنظامي التشغيل Windows 10 و Windows 11، حيث كان الهدف الذي أطلق عليه اسم "Project Monarch" هو إنشاء تطبيق بريد إلكتروني عبر الأنظمة الأساسية للمستخدمين وكان تحت التنمية لأكثر من عام. 
 
وعلى ما يبدو ، تم تسريب التطبيق عبر الإنترنت الأسبوع الماضي واشتعل منه العديد من المستخدمين، وقد أصدرت مايكروسوفت تحذيرًا لثني المستخدمين عن تنزيل واستخدام One Outlook الجديد لأنه لا يزال قيد التطوير ويفتقر إلى بعض الميزات والتحسينات.
 
وقالت الشركة :"نحن ندرك أن بعض المستخدمين يمكنهم الوصول إلى إصدار اختباري مبكر غير مدعوم من Outlook for Windows الجديد، يفتقد هذا الإصدار إلى بعض الميزات والتحسينات التي ستتوفر لاحقًا لعملائنا في القناة التجريبية، نحن نشجع عملائنا على انتظار إصدار الإصدار التجريبي ".
 
وأكدت Microsoft أيضًا أن الإصدار التجريبي من Outlook الجديد سيصدر قريبًا للمستخدمين الذين هم جزء من برنامج Office Insider قريبًا، وللوهلة الأولى ، يبدو أن تطبيق Outlook الجديد بمثابة إعادة تشغيل لموقع Outlook على الويب مع تكامل Windows 11.
 
ووفقًا للتقرير السابق ، قد تروج Microsoft للتطبيق الجديد كإعادة تشغيل لتطبيق البريد والتقويم، ويأتي Windows 10 و Windows 11 مع تطبيق Mail & Calendar المثبت مسبقًا استنادًا إلى Universal Windows Platform (UWP)، ويتبع التطبيق واجهة مستخدم بأسلوب Windows 10 وله حدوده، لهذا السبب يفضل معظم المستخدمين استخدام تطبيق Outlook لسطح المكتب أو تطبيق الويب.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟