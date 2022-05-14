"المعابر "تنشر إحصائية الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون

غزة-الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (8 وحتى 13 مايو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 1187 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 1089 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 926 مواطنين و143 أجنبياً، و118 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 885 مواطناً، و171 أجنبياً، و29 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.