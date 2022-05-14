وزارة المرأة تكرم خريجات برنامجي ريادة الادبيات وتوثيق الانجازات

غزة-الرأي

احتفلت وزارة شؤون المرأة بتخريج كوكبة من المتدربات في برنامجين تدريبيين ، الأول بعنوان "برنامج ريادة الأديبات في مجال الإنتاج الأدبي" حيث تم اختيار عشر فائزات لنشر إنتاجهن الأدبي من قصص وروايات دارت حول واقع النساء الفلسطينيات في مجالات حياتهن المختلفة، وما قدمنه من نجاحات وما يلاقينه من صعوبات ومعيقات بسبب الاحتلال و تضييقات المجتمع.

والبرنامج الثاني بعنوان "توثيق إنجازات المرأة الفلسطينية" حيث تم اختيار عشر قصص نجاح لنساء من ذوات الإعاقة وتوثيقها في لفتة تقدير لدورهن والصعوبات التي يعانون منها في مجتمع يعاني أصلا من الحصار والحروب وذلك بحضور وكيل الوزارة أ. أميرة هارون ود. إبراهيم الزعيم ممثل عن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا ممولة المشروع.

بدورها ، اوضحت هارون أهمية وعظمة المرأة الفلسطينية التي تزداد بازدياد مسئولياتها الجسام، مؤكده سعي الوزارة لتقديم برامج ترقى لمستوى هذه المرأة العظيمة، و تنويع البرامج سياسيا واقتصاديا وفي كل النواحي مشيره الى حرص الوزارة على إنشاء برامج تؤسس لنساء يحملن هذا العبء الوطني".

من جانبه ،تحدث د. إبراهيم الزعيم عن دعم المؤسسة والشعب الماليزي من خلفهم الكامل للشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، وأن هذه البرامج خدمة للقضية الفلسطينية وهذا الشعب المرابط، معبرا عن سعادتهم لهذه الشراكة مع وزارة شؤون المرأة التي تبذل الجهد وتحرص على توثيقه وإنجازه بالشكل المطلوب.



كما تحدث عن النساء الفلسطينيات وإبداعهن خاصة في البرامج المشاركة ضمن الإنتاج الأدبي وتوثيق الإنجازات حيث اطلع على العديد من النماذج الرائعة من النساء الفلسطينيات اللواتي يستحققن كل دعم ممكن.



من جهته ، تحدث الدكتور نهاد الشيخ خليل مستشار المركز الوطني الفلسطيني لأبحاث ودراسات المرأة التابع للوزارة والمشرف على برنامج توثيق الإنجازات عن طبيعة التوثيق وأنه ليس بالأمر الجديد غير أن توثيق نماذج النساء في فلسطين من الأهمية بمكان لأنه توثيق لتاريخ ونضال مشرف في الحروب والمواقف المختلفة لأنه قد يتطلب نظريات جديدة في علم الاجتماع تفسر مواقفها المشرقة في المجتمع.



كما تطرق الى مواقف التسلط والهيمنة التي تستدعي تغييرها وقوانين تدفعها في سبيل مجتمع متراحم مترابط، مؤكدا أن تسجيل نماذج النساء في سبل التغلب على النزاعات الأسرية يساعد على بلورة رؤية فلسطينية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة في إطار الأسرة وفي ضوء توجيهات القران.



وقد تم اختيار فئة ذوات الإعاقة التي كشفت عن حجم من الدعم والتبني الأسري وجهد وتميز كبير لديهن، حيث تم توثيق نماذج عشر نساء منهن.

من جانبه، تحدث الدكتور عبد الخالق العف مستشار برنامج ريادة الأديبات حول البرنامج الذي استهدف مجموعة من الأديبات الفلسطينيات لتدريبهن كي يتم إنتاج عددا من الأعمال الأدبية التي يتم العمل على نشرها لاحقا.



وتقدم بالشكر لطاقم الوزارة ورابطة الكتاب والأدباء منفذ التدريب والمدربين جميعا الذين تعاونوا وبذلوا الجهد الكامل لإنجاح هذا البرنامج وعلى رأسهم الدكتور عبد الفتاح أبو زايدة.